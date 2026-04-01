В Подмосковье состоится студенческая экспедиция
Студенческую экспедицию по Сергиеву Посаду проведут в этом году в рамках межуниверситетской программы «Открываем Россию заново». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Название экспедиции «Городская лаборатория: документирование городской среды Сергиева Посада. Создание двух журналов по историческим районам Красюковки и Рыбной слободы».
«Юбилейный сезон программы «Открываем Россию заново» в Год единства народов России обретает особый смысл. Студенты, которые едут в экспедиции, становятся не просто наблюдателями, а хранителями культурного кода, проводниками идеи, что единство создают не административные границы, а люди», — сказал гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Участники подмосковной экспедиции будут исследовать архитектурные особенности Сергиева Посада, восприятие города местными жителями и туристами и пр.
Отбор участников уже начался. Подать заявку могут студенты и аспиранты любого российского вуза.