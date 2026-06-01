В Петербурге стартовала «Экспедиция добра»
31 мая во дворе Андреевского собора Петербурга освятили автомобиль, который преодолеет маршрут в 10 тысяч километров в рамках «Экспедиции добра», чтобы показать Вадиму Кулакову с тяжелой формой ДЦП просторы России.
Так, специально оборудованный автомобиль планирует остановки в 15 городах. Во время путешествия организаторы экспедиции встретятся с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посетят хосписы и социальные центры, куда привезут лекарства и средства реабилитации.
«Нам предстоит непростая миссия — за две недели проехать от Петербурга до Хабаровска. Проект реализуется впервые, но мы и в дальнейшем планируем организовывать «Экспедиции добра». Объединяясь, мы способны на многое», — приводит «Петербургский дневник» слова руководителя городского исполкома «Народного фронта» Екатерины Кондратьевой.
Проект организовали региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Санкт-Петербурга, Благотворительный фонд «Добродушие» и АНО «Команда страны».