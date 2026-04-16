Организаторы конкурса «Росмолодёжь.Гранты» продлили приём заявок

16 апреля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Приём заявок на первый сезон конкурса «Росмолодёжь.Гранты» продлили до 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Победители конкурса смогут получить до миллиона рублей на реализацию своего проекта.

«Участвовать в конкурсе могут руководитель и команда проекта в возрасте от 14 до 35 лет; победители прошлых лет при условии успешной сдачи отчёта. Среди номинаций – 18 направлений для самых разных проектов», – отметили в ведомстве.