В подмосковном тепличном комплексе обнаружили 46 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
46 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России, выявили полицейские в ходе рейда на территории тепличного комплекса в деревне Лужки городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итогам оперативно-профилактического мероприятия в отношении 46 человек были составлены протоколы по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, 22 мигранта были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.Всех нелегалов оштрафуют и водворят из страны.
В настоящее время полиция устанавливает причастных к организации незаконной миграции.
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