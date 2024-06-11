Украина вербует исполнителей преступлений в РФ из числа трудовых мигрантов

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Украинские спецслужбы проводят вербовку исполнителей терактов и других преступлений на территории России среди трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
По словам руководителя силового ведомства, со времени начала специальной военной операции на Украине сотрудники ФСБ предотвратили восемь террористических актов в местах большого скопления людей и на государственных объектах. Как установили силовики, все они планировались и готовились выходцами из Центральной Азии.
На заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) Бортников сообщил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России. Кроме того, они участвуют в подготовке и оснащении международных террористических организаций.
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Александр Бойцов