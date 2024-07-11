Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ГД внесли закон о депортации отсидевших мигрантов

В ГД внесли закон о депортации отсидевших мигрантов

11 июля 2024, 17:19
Фото: istockphoto / FedotovAnatoly

Фото: istockphoto / FedotovAnatoly

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов, сообщила BAZA.
В пояснительной записке сообщается, что, согласно данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году преступность среди мигрантов выросла на 75%. Кроме того, на 21% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами.

В качестве примера приводится случай задержания в июле текущего года троих иностранных граждан по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».



«Законопроект предлагает обязательную депортацию иностранных граждан после отбытия ими уголовного наказания в России. Для этого будет приниматься решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в издании.

Ранее появилась информация о возможном запрете на въезд в Россию для семей нетрудоустроенных мигрантов. Детей мигрантов планируют принимать в школы только после базового экзамена по русскому языку. Также планируется ввести единую систему «управляемого найма» для привлечения иностранных работников.

Читайте также:

Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

ОКР выплатил компенсации недопущенным к Олимпийским играм спортсменам

Стало известно, будут ли отправлять срочников грядущего призыва в зону СВО
#школы
#матч
#законопроект
#информация
#преступность
#мигранты
#госдума
Достижения.рф