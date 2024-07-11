В ГД внесли закон о депортации отсидевших мигрантов

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Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов, сообщила BAZA.
В пояснительной записке сообщается, что, согласно данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году преступность среди мигрантов выросла на 75%. Кроме того, на 21% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами.
В качестве примера приводится случай задержания в июле текущего года троих иностранных граждан по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».
Ранее появилась информация о возможном запрете на въезд в Россию для семей нетрудоустроенных мигрантов. Детей мигрантов планируют принимать в школы только после базового экзамена по русскому языку. Также планируется ввести единую систему «управляемого найма» для привлечения иностранных работников.
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В качестве примера приводится случай задержания в июле текущего года троих иностранных граждан по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».
«Законопроект предлагает обязательную депортацию иностранных граждан после отбытия ими уголовного наказания в России. Для этого будет приниматься решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в издании.
Ранее появилась информация о возможном запрете на въезд в Россию для семей нетрудоустроенных мигрантов. Детей мигрантов планируют принимать в школы только после базового экзамена по русскому языку. Также планируется ввести единую систему «управляемого найма» для привлечения иностранных работников.
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Мира Полтева