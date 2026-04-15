Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости назвала самый невыгодный для отпуска месяц.



Из оставшихся месяцев текущего года наименее выгодным для заработка будет май. В этом месяце всего 19 рабочих дней, что совпадает с показателем февраля, отметила Голубева.

Эксперт объяснила, что размер отпускных определяется на основе среднего дневного заработка за последний год, в то время как зарплата рассчитывается исходя из количества рабочих дней в конкретном месяце. По её словам, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня и, соответственно, тем заметнее разница между зарплатой и суммой отпускных.

