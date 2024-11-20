Рособрнадзор: отмена ОГЭ может снизить мотивацию школьников к учебе

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Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который дети сдают в девятом классе, может негативно повлиять на мотивацию школьников к учебе. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в беседе с РИА Новости. Однако в ведомстве отметили, что итоговую аттестацию нужно совершенствовать.
«ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — подчеркнули в Рособрнадзоре.В надзорном органе также добавили, что его представители готовы участвовать во всех обсуждениях о модернизации ОГЭ, в том числе общественно-профессиональных.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению организовать обсуждение насчет чрезмерной учебной нагрузки на учеников, а также о необходимости проводить в девятом классе основной государственной экзамен. По его словам, проблема высокой нагрузки на школьников стала уже очевидной для всех и детей необходимо беречь.
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