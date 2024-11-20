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В Госдуме обсудят целесообразность ОГЭ и высокую нагрузку на школьников

Володин поручил обсудить целесообразность сдачи ОГЭ и нагрузку на школьников
Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по просвещению обсудить вопрос высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности проведения ОГЭ с участием профильного министерства. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Это касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить», — сказал Володин.

По его словам, проблема высокой нагрузки на школьников стала уже очевидной для всех. Володин подчеркнул, что детей необходимо беречь и делать все, чтобы они были здоровы.



Кроме того, Володин предложил обсудить целесообразность проведения ОГЭ в конце девятого класса. По его словам, нет необходимости сдавать этот экзамен, если дети собираются поступать в средние учебные заведения.

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«Много зависти и палок в колеса»: Анна Калашникова рассказала, какой была Светлана Светличная
Анна Калашникова: Светлана Светличная была тёплой, светлой, доброй женщиной
20 ноября 2024, 16:02

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

В Доме кино в Москве 20 ноября состоялось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. На церемонии присутствовали близкие, коллеги, поклонники актрисы, которые пришли проводить любимицу в последний путь. Актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что ее связывало со звездой сериала «Бриллиантовая рука» и какой артистка была в жизни.
«Я посчитала должным почтить память Светланы Афанасьевны Светличной, потому что это очень добрый человек с большим сердцем. Для меня она навсегда останется такой тёплой, светлой, доброй женщиной. Настоящей женщиной, очень женственной, до самых кончиков волос», — сказала Калашникова.

По словам певицы, они часто виделись со Светланой во время съемок, участия в телепроектах или на мероприятиях.

«Виделись часто за кулисами, в гримерках. И она могла подойти дать какой-то совет, что-то поправить, причесочку, бантик, условно. Или, наоборот, спросить: "Анечка, нет ли там… карандашика, то ли каких-нибудь теней". Она очень любила подводить глазки», — рассказывает Калашникова.
Певица отмечает, что Светлана Светличная была очень женственная и следила за собой.

«Всегда была ухоженная, всегда вкусно пахла. Прическа, макияж, маникюр. Всегда ее какие-то интересные наряды, шляпки. Она часто говорила мне: "Держись, только вперед. Нам, красивым девушкам, женщинам, очень тяжело по жизни, потому что много зависти, много палок в колеса вставляют, много каких-то сложностей, препятствий". У нее очень часто тоже, на ее жизненном, карьерном пути, были такие истории. И она призывала к тому, чтобы я держалась, шла вперед, ни на кого не обращала внимания, говорила, что я красивая, роскошная», — делится воспоминаниями телеведущая.

Анна Калашникова также выразила искренние соболезнования близким и родным актрисы. Отметив, что очень тяжело, когда уходит целая эпоха и легенда.

«Всегда при упоминании ее имени у меня сразу же улыбка на устах, лицо начинает светиться, потому что, действительно, не просто фамилия Светличная. Она светилась всегда. Для меня она всегда была светлой, яркой, доброй. Я помню, что мы пересекались на дорожках московского кинофестиваля, и у нас даже бывало так, что наступали друг другу на шлейфы. Но всегда похохочим, обнимемся и идем дальше», — вспоминает Анна.

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Анна Калашникова объяснила, кто и почему не приехал на прощание со Светличной
Анна Калашникова: Светлану Светличную любят, помнят, у нее много друзей и коллег
20 ноября 2024, 15:59

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

Прощание со Светланой Светличной состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались её близкие, друзья, коллеги и поклонники. Однако в СМИ появилась информация о том, что проводить в последний путь заслуженную артистку РСФСР пришло очень мало гостей. Как на самом деле проходила церемония в беседе с «Радио 1» рассказала актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова.
Певица отметила, что сама тяжело переносит подобные мероприятия и причины, по которым некоторые коллеги актрисы не пришли на церемонию, индивидуальны.

«По поводу присутствия коллег, очень сложно комментировать, потому что я сама по себе очень тяжело переношу такие мероприятия. Здесь все индивидуально. Кто-то может не пришел, но прислал цветы, кто-то прислал корзины, кто-то выразил по телефону соболезнования. Я не думаю, что это связано с тем, что она с кем-то мало контактировала. Светлану любят, помнят, ценят очень много. У нее было много и коллег, и друзей», — рассказала Калашникова.

По ее словам, желающих выразить соболезнования и проводить актрису было достаточно.

«За тот период, что я была, людей было достаточно и постоянно привозили, приносили цветы. Кто-то приходил, уходил, то есть движение было постоянно. Пришли и близкие коллеги, артисты, что очень важно, все-таки Светлане 85 лет и многих сокурсников, коллег и друзей уже в жизни нет. Приходили поклонники и поклонницы ее таланта», — добавила Анна.

В завершении певица отметила, что место, где проходила церемония прощания со Светланой Светличной, было выбрано правильно.

«На самом деле очень красиво, что сделали в Доме культуры. Мне очень это понравилось, это действительно очень театрально, очень поэтично и очень сценично, на мой взгляд», — заключила Анна Калашникова.

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#цветы
#певица
#картины
#мероприятия
#церемония
#соболезнования
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Участниками осенней смены в лагере «Литвиново» стали 250 детей
20 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 250 детей заехали на осеннюю смену в подмосковный лагерь «Литвиново», они проведут здесь недельные школьные каникулы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Каждый год лагерь «Литвиново» принимает в своих стенах около четырёх тысяч детей. Традиционно на летние каникулы сюда съезжаются дети участников СВО из нашего региона, но и в другие месяцы лагерь не пустует: для детей организуют осенние, весенние и даже зимние смены», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что с начала года в лагере «Литвиново» отдохнули уже свыше трёх тысяч детей.

Осенняя смена в лагере стартовала 16 ноября и продлится до конца осенних каникул. Для ребят здесь организуют интересные программы, разнообразные занятия и активности в помещении и на улице — с учётом погодных условий.

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#лагерь
#минсоцразвития мо
#дети
#отдых
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Липецкий губернатор заявил о неприязни к мигрантам
Губернатор Липецкой области Артамонов заявил о своей неприязни к мигрантам
20 ноября 2024, 15:20

Игорь Артамонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение как к легальным, так и к нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь».
По словам главы региона, есть заметная разница между легальными мигрантами и теми, кто находится в стране нелегально. Артамонов отметил, что в целом ни те, ни другие не вызывают у него одобрения.

Губернатор добавил, что привлечение мигрантов становится необходимостью для развития Липецкой области, поскольку регион, согласно его мнению, испытывает острую потребность в иностранных рабочих.

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#губернатор
#жильё
#регион
#мигранты
#липецкая область
#работа
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Назван самый выгодный для покупки дачи месяц
Депутат Чаплин рекомендовал покупать дачу в ноябре
20 ноября 2024, 15:13

Фото: iStock/Prasith_To

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что наиболее выгодным для покупки дачи месяцем является ноябрь, поскольку в это время продавцы такой недвижимости чаще всего идут на уступки.
«Осень, и особенно поздняя, — это время, когда активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, не успевшие реализовать свои участки в течение теплого сезона, могут стать более уступчивыми в ноябре. Это предоставляет покупателям шанс на выгодную сделку», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Однако, отметил он, здесь есть и минусы, поскольку покупка дачи в позднюю осень вряд ли позволит использовать участок по назначению до весны.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.

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#осень
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#дачи
#дома
#покупка
#недвижимость
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В Подмосковье вырос спрос на свежую рыбу
20 ноября 2024, 15:05

Рыба является одним из самых полезных продуктов для здоровья. Она содержит много белка, жиров, витаминов и минералов, укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря высокому содержанию магния, кальция и фолиевой кислоты, рыба считается идеальным продуктом для поддержания здоровья мозга и костей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В октябре жители Московской области стали чаще покупать свежую или замороженную рыбу разных видов, таких как карп, форель, окунь, минтай, треска, мойва и путассу.

Спрос на свежую рыбу в регионе увеличился на 29,3% по сравнению с сентябрём 2024 года. Кроме того, вырос спрос на сельдь, увеличившись на 20%.

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#подмосковье
#спрос
#рыба
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье перекроют путепровод, соединяющий трассы М-8 и А-107
20 ноября 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/ANGHI

Движение по путепроводу, который соединяет федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо», перекроют с 20 ноября до 30 декабря в связи с реконструкцией, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Реконструкция будет проводиться на участке трассы М-8 «Холмогоры» с 35 по 47 километр, в связи с этим будет закрыто движение на путепроводе на 46-м километре трассы — в Пушкинском городском округе. Указанный путепровод соединяет Ярославское шоссе и Малое московское кольцо», — говорится в сообщении.
На время работ движение транспорта будет организовано по временной схеме и через транспортную развязку трассы М-8 и ЦКАД.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#минтранс мо
#пушкинский округ
#трассы
#путепровод
#ремонт дорог
#перекрытие
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В Раменском городском округе отпразднуют День матери
20 ноября 2024, 14:52

Фото: istockphoto / InspirationGP

Программа мероприятий, подготовленная Раменским городским парком для посетителей, предлагает разнообразные активности, которые позволят получить незабываемые впечатления и весело провести время всей семьёй, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 14:00 до 18:00 гости могут сделать фотографии в яркой фотозоне, запечатлеть моменты и создать яркие воспоминания о празднике.

С 14:00 до 17:00 можно посетить уютный маркет «Шапку надень», где атмосфера домашнего уюта позволит приобрести тёплые и уютные подарки ручной работы от местных мастеров. Здесь посетители найдут всё, чтобы порадовать своих родных и близких.

С 15:00 до 17:00 проводятся творческие мастер-классы «Подарки для мамы», где под руководством опытных преподавателей участники создают оригинальные подарки своими руками.

С 15:30 до 16:15 можно присоединиться к детской анимационной программе, где зажигательные аниматоры устраивают шоу для самых маленьких гостей праздника.

С 16:15 до 17:00 проходит концертная программа, где талантливые артисты дарят гостям море положительных эмоций и хорошего настроения.

С 17:00 до 18:00 можно танцевать на праздничных танцах «Танцуют все», где зажигательные хиты разных времён гарантируют смех и отличное настроение всем посетителям.

Возрастное ограничение мероприятий — 6 .

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#раменский городской округ
#день матери
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В Афганистане отец продал 9-летнюю дочь 54-летнему мужчине за 2,2 тысячи долларов
20 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/MivPiv

В Афганистане отец продал свою девятилетнюю дочь 54-летнему мужчине за 2200$. Сюжет об этом выпустил телеканал CNN.
Телеканал показал один день афганской семьи, когда отец продал свою девятилетнюю дочь 54-летнему мужчине. Человек прямо на камеру отдал отцу 2200 долларов. Тот поблагодарил его и попросил «заботиться о девочке и не бить ее». После этого ребенка вывели из отчего дома, несмотря на ее сопротивление. Ранее Германия, Австралия, Канада и Нидерланды собрались подавать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.

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