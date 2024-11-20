В Госдуме обсудят целесообразность ОГЭ и высокую нагрузку на школьников

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по просвещению обсудить вопрос высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности проведения ОГЭ с участием профильного министерства. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Это касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить», — сказал Володин.
По его словам, проблема высокой нагрузки на школьников стала уже очевидной для всех. Володин подчеркнул, что детей необходимо беречь и делать все, чтобы они были здоровы.
Кроме того, Володин предложил обсудить целесообразность проведения ОГЭ в конце девятого класса. По его словам, нет необходимости сдавать этот экзамен, если дети собираются поступать в средние учебные заведения.
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