Врач предупредил о симптомах рака яичников, похожих на расстройство пищеварения
Онколог-гинеколог Эдуард Гершфельд рассказал, что длительное вздутие живота, тяжесть и быстрое насыщение во время еды иногда связаны с раком яичников. На фоне болезни возможны тошнота, рвота и изменение привычного стула.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии пояснил: по мере роста новообразование и жидкость в брюшной полости давят на внутренние органы. Из-за этого жалобы нередко напоминают симптомы заболеваний ЖКТ.
При пищеварительных нарушениях дискомфорт зачастую связан с рационом, усиливается к вечеру и уменьшается после опорожнения кишечника или отхождения газов. При злокачественном процессе неприятные ощущения сохраняются постоянно, не зависят от еды и со временем становятся сильнее.
Врач подчеркнул, что подобная картина чаще характерна для распространенных стадий. По одним жалобам нельзя установить причину недомогания, поэтому при стойких симптомах следует обратиться за медицинской помощью.
Для диагностики врач может рекомендовать УЗИ брюшной полости и малого таза, КТ, МРТ, гастроскопию либо колоноскопию. Гершфельд напомнил, что рак яичников часто развивается без выраженных признаков, поэтому женщинам стоит ежегодно посещать гинеколога даже при отсутствии жалоб.
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