Врач предупредил о симптомах рака яичников, похожих на расстройство пищеварения

12 августа 2026, 07:59

Врач Гершфельд: вздутие и чувство тяжести могут указывать на рак яичников

Фото: iStock/megaflopp

Онколог-гинеколог Эдуард Гершфельд рассказал, что длительное вздутие живота, тяжесть и быстрое насыщение во время еды иногда связаны с раком яичников. На фоне болезни возможны тошнота, рвота и изменение привычного стула.