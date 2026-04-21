Группа молодых людей больше года насиловала школьницу и шантажировала её снятым видео
В Индии девять молодых людей больше года насиловали школьницу, восемь из них задержали
В Индии полиция задержала восемь человек за насилие над 17-летней девушкой, ещё один подозреваемый скрывается. Об этом сообщает портал OpIndia.
По словам пострадавшей, одного из нападавших она знала давно: их семьи дружили, они вместе учились в школе на протяжении нескольких лет. Молодой человек каким-то образом раздобыл номер телефона ровесницы и начал преследовать. Однажды ночью он при помощи угроз заставил девушку выйти на улицу, изнасиловал свою жертву и снял процесс на видео, чтобы шантажировать школьницу.
В дальнейшем надругательство повторялось около десяти раз. Свои записи молодой человек показал друзьям, и те тоже захотели воспользоваться беззащитностью девушки. В итоге уже девять человек насиловали школьницу и грозились распространить кадры, если она откажет хоть одному из них.
Компания эксплуатировала девушку больше года, что серьёзно подорвало её эмоциональное состояние. Отмечается, что за время издевательств пострадавшая пережила групповые изнасилования. Когда родители узнали о случившемся, они обратились в полицию. Восемь подозреваемых задержали, сейчас правоохранительные органы разыскивают девятого.