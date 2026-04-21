У пирамид в Мексике мужчина убил туристку и ранил семь человек, включая россиянина
В мексиканской археологической зоне Теотиуакан неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина. Ещё семь человек получили ранения, среди пострадавших есть гражданин РФ. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.
Согласно материалу, инцидент случился в популярном туристическом месте недалеко от Мехико. Злоумышленник застрелил туристку из Канады, а затем свел счеты с жизнью. Раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.
По сведениям властей штата Мехико, среди пострадавших есть россиянин. В настоящий момент посольство РФ в Мексике проверяет информацию о пострадавшем гражданине страны.
