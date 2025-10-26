«Ашан» зарегистрировал в РФ новый товарный знак в образе птенца
Продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала в России новый товарный знак — красного птенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Заявку на регистрацию логотипа компания подала в октябре прошлого года, и в 2025 году Роспатент принял положительное решение по запросу.
Новый знак будет использоваться для широкого перечня товаров, включая продукты питания, косметику, игрушки и товары для творчества.
В Госдуме перечислили категории россиян, которым положена субсидия на покупку квартир
Как пояснили в компании «Ашан», в настоящий момент идет разработка линейки детских товаров собственной марки «Ашан Красная птица Kids». Ее лицом станет персонаж «Птенчик», который будет размещаться на каждой упаковке.
Ранее выяснилась личность анонимного донора, который пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов во время шатдауна правительства США. Им оказался избегающий лишней публичности миллиардер Тимоти Меллон.