«Ашан» зарегистрировал в РФ новый товарный знак в образе птенца

26 октября 2025, 05:35

Фото: iStock/Pixelbizz

Продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала в России новый товарный знак — красного птенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.





Заявку на регистрацию логотипа компания подала в октябре прошлого года, и в 2025 году Роспатент принял положительное решение по запросу.



Новый знак будет использоваться для широкого перечня товаров, включая продукты питания, косметику, игрушки и товары для творчества.



