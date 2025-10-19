В Роспатенте разъяснили отказ SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
Зубов: фраза «Я русский» является общеупотребимой
Глава Роспатента Юрий Зубов 19 октября заявил, что выражение «Я русский» является общеупотребимым, поэтому его нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака. Об этом пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал соответствующий отказ SHAMAN (Ярославу Дронову).
Ранее, 16 октября 2024 года, стало известно, что певец попытался зарегистрировать фразу «Я русский» для выпуска, в том числе, алкогольной продукции и косметики.
«Причина (отказа. — прим. ред.) — несоответствие требованиям государственной регистрации», — добавил Зубов.
9 октября 2025 года сообщалось, что Роспатент отклонил обе поданные в 2024 году заявки. Юрист Сергей Зуйков пояснил, что выражение не обладает различительной способностью и не характеризует заявленные товары, потому не подлежит регистрации.
Депутат Виталий Милонов выразил несогласие с попытками приватизировать и монетизировать понятие «Я русский», подчеркнув, что артисту принадлежит лишь его сценический образ.