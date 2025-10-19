В Роспатенте разъяснили отказ SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

19 октября 2025, 12:55

Зубов: фраза «Я русский» является общеупотребимой

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Глава Роспатента Юрий Зубов 19 октября заявил, что выражение «Я русский» является общеупотребимым, поэтому его нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака. Об этом пишет РИА Новости.





Так он прокомментировал соответствующий отказ SHAMAN (Ярославу Дронову).



Ранее, 16 октября 2024 года, стало известно, что певец попытался зарегистрировать фразу «Я русский» для выпуска, в том числе, алкогольной продукции и косметики.





«Причина (отказа. — прим. ред.) — несоответствие требованиям государственной регистрации», — добавил Зубов.