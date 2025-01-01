Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелую болезнь

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В РФ зафиксировали характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщил Роспотребнадзор на своём сайте.
«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — отмечалось в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.
Там обратили внимание, что вирус гриппа нередко передается во время кашля и чихания, а при появлении осложнений может привести к пневмонии. В Роспотребнадзоре уточнили, что наиболее эффективный способ профилактики вируса — вакцинация. Подчёркивалось, что также желательно избегать контактов с заразившимися гриппом, не стоит бывать в местах массового скопления людей. В Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки с мылом, часто проветривать помещение и носить маски.
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Ольга Енгалычева