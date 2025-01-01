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Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелую болезнь

Фото: iStock/ LeManna

Фото: iStock/ LeManna

В РФ зафиксировали характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщил Роспотребнадзор на своём сайте.


«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — отмечалось в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Там обратили внимание, что вирус гриппа нередко передается во время кашля и чихания, а при появлении осложнений может привести к пневмонии. В Роспотребнадзоре уточнили, что наиболее эффективный способ профилактики вируса — вакцинация. Подчёркивалось, что также желательно избегать контактов с заразившимися гриппом, не стоит бывать в местах массового скопления людей. В Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки с мылом, часто проветривать помещение и носить маски.

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#заболевания
#роспотребнадзор
Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото»
Житель Сахалина стал миллиардером благодаря лотерее «Русского лото»
01 января 2025, 18:50

Фото: iStock/LeventKonuk

Житель Сахалинской области выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русское лото». Об этом пресс-служба крупнейшего распространителя гослотерей в России «Столото» сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что по итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража четвертый россиянин стал лотерейным миллиардером. Он приобрёл удачный билет на сайте «Столото», указав при покупке номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области.

Всего в новогоднем тираже разыгрывается свыше трёх миллиардов рублей.

Организаторы подчеркнули, что вероятность того, что главный приз в один миллиард рублей достанется одному участнику составлял более 60%. При этом с вероятностью 40% главный приз могли разделить пополам двое или более человек.

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«Не Багдад, но всё спокойно»: В МВД отчитались о происшествиях в Новый год
МВД: Новогодняя ночь в России прошла без происшествий
01 января 2025, 18:36

Дмитрий Шаробаров и Ирина Волк (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Празднование наступления нового 2025 года в России обошлось без каких-либо чрезвычайных происшествий. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
В ночь с 31 декабря на 1 января в России прошло около трёх с половиной тысяч праздничных мероприятий, написала спикер МВД в своём телеграм-канале. Участие в массовых празднествах приняли около 2,2 миллионов человек. К обеспечению порядка во время гуляний обеспечивали свыше 41,3 тысячи правоохранителей.

Ирина Волк отметила, что вместе с кадровыми сотрудниками полиции за тем, чтобы никакие эксцессы не мешали праздничному настроению граждан, следили также бойцы Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности (на манер добровольной народной дружины — ДНД — времён СССР), а также представители частных охранных структур.

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«Гром и молния»: Природа обрушилась на Капитолий в США
Перед Новым годом молния ударила в американский Капитолий и статую Вашингтона
01 января 2025, 16:59

Фото: istockphoto/scgerding

Накануне Нового года в Соединённых Штатах разразился настоящий природный катаклизм. Молния ударила в Капитолийский холм, где расположено здание Конгресса и монумент Джорджу Вашингтону.
О причудах американской грозы рассказала газета The Washington Post. В социальных сетях опубликованы фотографии и видео, на которых небесные стихии «атакуют» два самых символичных места в США — здание Капитолия и памятник участнику войны за независимость, первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Некоторые пользователи увидели в гневе природы добрый знак для администрации «старого-нового» президента США Дональда Трампа. Многие сочли бушевание грозы напоминанием кабинету престарелого Джозефа Байдена о том, что им пора «на покой».

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В России и Белоруссии с 1 января начала работать единая система ОСАГО
01 января 2025, 14:34

Фото: iStock/g-stockstudio

В России начала действовать система, распространяющая действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Введение механизма предусмотрено законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.
Отмечается, что теперь водители, оформившие полис ОСАГО в России, смогут включить в него дополнительное соглашение, по которому страховка будет распространяться также на территорию Белоруссии.

Аналогичный механизм будет действовать и в обратную сторону, для белорусских автовладельцев.

По новому закону правом заключения договора наделяется только страховщики, постоянно проживающие в одной из стран Союзного государства, на территории которого был зарегистрирован автомобиль.

Уточняется, что расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию рассчитано не только на жителей приграничных территорий, которые часто пересекают границу государств, но и для жителей остальной части России и Белоруссии.

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#автомобиль
#водители
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В Москве в новогоднюю ночь появились на свет 60 младенцев
01 января 2025, 14:20

Анастасия Ракова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В ночь с 31 декабря на 1 января в родильных домах Москвы появились на свет 60 малышей. По половой принадлежности паритет был почти соблюдён — родилось 28 мальчиков и 32 девочки.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По её словам, в уже прошедшем 2024 последним родился мальчик в перинатальном центре Городской клинической больницы № 31 им. Савельевой.

«Малыш всего 16 минут не дотерпел до боя кремлёвских курантов», — с улыбкой сказала заместитель главы московской администрации.

Первый новорожденный в столице России появился на свет в 00:09 по всё тому же московскому времени. Этот малыш огласил своим криком палату в родильном доме при ГКБ им. Иноземцева. Его вес — 3 380 грамм. Дети не спрашивают, когда им следует появиться на свет, но врачи Москвы всегда готовы помочь появлению новой жизни. Московские медики в учреждениях системы родовспоможения в новогоднюю ночь работали так же, как обычно — качественно и с заботой о малышах и их мамах, заключила Ракова.

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Трамп и Маск станцевали перед Новым годом в поместье Мар-а-Лаго под песню YMCA
01 января 2025, 14:12

Фото: iStock/alexkoral

Избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск перед Новым годом станцевали на вечеринке в имении будущего главы государства Мар-а-Лаго. Кадры с празднования опубликовал политик Бо Лаудон в соцсети Х.
Трамп пригласил Маска на свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде. Также политик сообщал, что на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.

Отмечается, что они станцевали под песню YMCA группы Village People, которую Трамп неоднократно включал в ходе своих предвыборных митингов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск после победы Трампа на выборах переехал в арендованный коттедж на территории поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

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#праздник
#танцы
#музыка
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Умерла заслуженная артистка РФ Выходцева, озвучившая Софи Лорен и Клаудиу Кардинале
На 91 году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева
01 января 2025, 13:55

Фото: iStock/Tatiana rico

В возрасте 90 лет после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
Ранее, в октябре, пресс-служба департамента труда и социальной защиты сообщила в беседе с РИА Новости, что Выходцеву экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной.

31 декабря на 91 году жизни артистка скончалась.

Выходцева много лет работала на дубляже зарубежных фильмов. Её голосов говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале и другие мировые звёзды.

Инна Выходцева родилась в Донецке 27 июня 1934 года. В 1957 году она окончила ВГИК. Дебютирована она в фильме «Балтийская слава» режиссёра Яна Фрида в 1957 году. Всего в её фильмографии 165 картин.

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Россиянам рассказали, как безопасно использовать гирлянду в подъезде
Эксперт Тыщенко: для безопасности гирлянду в подъезде нужно выключать
01 января 2025, 13:36

Фото: iStock/Daniil Dubov

Главная новогодняя ночь позади. Однако украшения в домах будут висеть еще не один день — важно контролировать их расположение во избежание ЧП.
Председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко в беседе с «Радио 1» порекомендовала выключать на ночь гирлянды, располагающиеся в подъезде.

«Все зависит от того, где и при каких условиях стоит елка. Но для энергоэффективности, энергосбережения и безопасности я бы выключала гирлянду», — подчеркнула эксперт.
Она напомнила, что нужно проконтролировать, чтобы гирлянды не располагались рядом со светильниками, датчиками дымоудаления и на газовых трубопроводах.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области назвали правила управления снегоходом, который в зимние выходные пользуется особенной популярностью.

«Необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах — залог успешного и приятного отдыха», — заверили в ведомстве.


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В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
01 января 2025, 13:35

Фото: iStock/megaflopp

В России завершился процесс перехода на оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом. Он был инициирован в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Отмечается, что теперь медицинская помощь (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендации. Из поправок, принятых в декабре 2023 года, следует, что переходный период для медучреждений по оказанию медпомощи на основе клинических рекомендацией был продлён до 1 января 2025 года.

Ранее замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщал, что для утверждения готово перечня клинических рекомендаций до конца года на официальном сайте ведомства должны быть размещены не менее 560 рекомендаций. Вместе с тем он подчеркнул, что в Минздраве поддерживают наличие у медиков возможности отклоняться от клинических рекомендаций при необходимости. В таком случае будут собираться консилиумы для принятия решения.

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