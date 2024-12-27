В России гинекологов и гематологов привлекут в диагностике гриппа

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Министерство здравоохранения РФ подготовило новый стандарт лечения гриппа у взрослых. К диагностике заболевания будут привлечены гематологи и гинекологи.
Новый документ Минздрава изучила «Парламентская газета». Пациентов с гриппом будет теперь ежедневно наблюдать терапевт, а не инфекционист, и посуточно — анестезиолог-реаниматолог. Диагностику заболевания смогут теперь проводить пульмонологи, гинекологи и гематологи.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина объясняет это тем, что вирусные заболевания влияют на формулу крови, могут стать причиной патологий и онкозаболеваний, что может быть выявлено гематологом на ранней стадии. Многие женщины несвоевременно посещают гинеколога, поэтому его появление в списке оправдано.
В новом стандарте более чем вдвое сокращен список используемых для лечения препаратов — с 53 до 28 — и полностью убраны антибиотики и мочегонные препараты.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина объясняет это тем, что вирусные заболевания влияют на формулу крови, могут стать причиной патологий и онкозаболеваний, что может быть выявлено гематологом на ранней стадии. Многие женщины несвоевременно посещают гинеколога, поэтому его появление в списке оправдано.
В новом стандарте более чем вдвое сокращен список используемых для лечения препаратов — с 53 до 28 — и полностью убраны антибиотики и мочегонные препараты.
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Александр Бойцов