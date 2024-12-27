В Роспотребнадзоре объяснили опасность свиного гриппа

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Свиной грипп A(H1N1) опасен тяжелым течением болезни и вызываемыми осложнениями. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, перечислив тех, кто находится в группе риска.
«Его особенность в том, что он чаще, чем другие вирусы гриппа, дает тяжелое течение и осложнения. В группе риска люди старше 60 лет, дети младшего возраста, беременные, люди с хроническими заболеваниями», — пояснила она на пресс-конференции в «Татар-информе».При этом в самом Татарстане доля гриппа продолжает расти, добавила Авдонина. За неделю в регионе выявили 30 случаев заболевания этим вирусом, что в соотношении с общей долей ОРВИ достигает 2,6%.
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