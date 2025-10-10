Роспотребнадзор изъял из оборота более 2,7 тысячи некачественных БАДов

10 октября 2025, 15:28

Фото: iStock/AlexRaths

По итогам проверок Роспотребнадзор изъял из продажи в России свыше 2,7 тысячи биологически активных добавок (БАДов), не соответствующих требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.