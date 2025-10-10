Роспотребнадзор изъял из оборота более 2,7 тысячи некачественных БАДов
По итогам проверок Роспотребнадзор изъял из продажи в России свыше 2,7 тысячи биологически активных добавок (БАДов), не соответствующих требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В числе изъятой продукции — 2,7 тысячи БАДов компании «Органик Трейд». В продукции индивидуального предпринимателя Мамулова эксперты обнаружили несоответствия маркировки: информация на этикетках 49 наименований была недостоверной. Предпринимателю направлено предупреждение о недопустимости введения потребителей в заблуждение.
Также нарушения выявлены в продукции следующих производителей: «Велайф» (ТМ Velife), «Полярис» (ТМ «Здравсити.ру»), «Сапплемент Групп» (ТМ Supplnorm) и «Тымлатский рыбокомбинат» (ТМ «Тымлатский РК»).
Кроме того, представители компании «Интернет решения» были проинформированы о нарушениях при реализации партии БАДов, приобретённой на маркетплейсе Ozon.
