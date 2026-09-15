Роспотребнадзор назвал сроки формирования защиты после прививки от гриппа

15 сентября 2026, 09:12

Роспотребнадзор: Иммунитет после прививки от гриппа формируется за 2–3 недели

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Главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Москве Анна Хромкова сообщила, что иммунный ответ после вакцинации против гриппа появляется в среднем через две-три недели. Сделать прививку специалисты советуют в сентябре или октябре — до начала активного роста сезонной заболеваемости.