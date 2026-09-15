Роспотребнадзор назвал сроки формирования защиты после прививки от гриппа
Главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Москве Анна Хромкова сообщила, что иммунный ответ после вакцинации против гриппа появляется в среднем через две-три недели. Сделать прививку специалисты советуют в сентябре или октябре — до начала активного роста сезонной заболеваемости.
В беседе с Life.ru Анна Хромкова пояснила, что осенью резко увеличивается число контактов между людьми. Школьники и воспитанники детсадов возвращаются в коллективы, студенты начинают учёбу, сотрудники выходят из отпусков. Похолодание в этот период помогает вирусам активнее распространяться.
Сезон гриппа стартует осенью, а пик числа случаев чаще приходится на зиму. Ранняя вакцинация даёт организму запас времени для выработки защиты до массового распространения инфекции.
В эпидсезоне 2026–2027 годов власти намерены привить около 60% жителей России. Среди людей из групп риска охват должен составить не менее 75%. В эту категорию входят дети, пожилые граждане, беременные, пациенты с хроническими болезнями и работники с постоянным общением с людьми.
Эксперт напомнила, что вакцина защищает от штаммов гриппа, включённых в препарат текущего сезона. Она не предотвращает заражение всеми ОРВИ, включая инфекции, вызванные риновирусами и аденовирусами. Главная цель прививки — сократить вероятность тяжёлого гриппа и опасных последствий, в том числе пневмонии, нарушений работы сердца и нервной системы.
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