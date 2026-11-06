Роспотребнадзор не позволил продать два миллиона упаковок нелегальных моторных масел

06 ноября 2026, 01:23

Фото: iStock/Scharfsinn86

В России в октябре предотвратили продажу двух миллионов упаковок нелегальных моторных масел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.