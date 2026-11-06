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Роспотребнадзор не позволил продать два миллиона упаковок нелегальных моторных масел

Фото: iStock/Scharfsinn86

В России в октябре предотвратили продажу двух миллионов упаковок нелегальных моторных масел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



Предотвратить продажи позволил контроль Роспотребнадзора за соблюдением разрешительного режима на кассах. Этот механизм действует с 1 октября 2026 года при розничной продаже моторных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, которые подлежат обязательной маркировке.

В Роспотребнадзоре рекомендовали автомобилистам обращать внимание на маркировку приобретаемого масла, а также проверять наличие наименования купленной продукции в кассовом чеке и сканирование кода DataMatrix на упаковке. В ведомстве посоветовали не приобретать автомобильные жидкости там, где не выдают чек и принимают только наличные.

Мария Моисеева

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