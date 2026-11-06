В Подмосковье выявили новый случай оспы обезьян
В Подмосковье мужчину госпитализировали в Домодедовскую больницу с оспой обезьян
В Подмосковье выявили новый случай оспы обезьян. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Домодедовской больницы.
Согласно материалу, заболевший — 50-летний мужчина, который вернулся из туристической поездки в Барселону. Когда у него появились недомогание, повышенная температура и характерные высыпания, гражданин обратился к врачам.
В Домодедовской больнице вылечили пациента с оспой обезьян
Сейчас пациент проходит лечение, специалисты оценивают его состояние как удовлетворительное. В медучреждении отметили, что это уже четвертый случай за последний месяц заболевания с высокой контагиозностью.
Напомним, что при оспе обезьян на теле обычно проявляется сыпь, которая может выглядеть как пузырьки или язвочки. Этот симптом часто сопровождается головной болью, лихорадкой и выраженной слабостью. Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, как снизить риски заражения оспой обезьян.