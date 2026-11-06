06 ноября 2026, 00:24

В Подмосковье мужчину госпитализировали в Домодедовскую больницу с оспой обезьян

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье выявили новый случай оспы обезьян. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Домодедовской больницы.





Согласно материалу, заболевший — 50-летний мужчина, который вернулся из туристической поездки в Барселону. Когда у него появились недомогание, повышенная температура и характерные высыпания, гражданин обратился к врачам.



