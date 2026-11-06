На Ставрополье два человека погибли в аварии с четырьмя автомобилями
Два человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями в Георгиевском округе. Об этом в ночь на 6 ноября сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».
Авария произошла в четверг около 21:15 по московскому времени на 291-м километре автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. После удара легковой автомобиль отбросило: он врезался в Lada XRAY, а затем в грузовик Mercedes.
В результате ДТП водитель и пассажир Lada Priora — мужчина и женщина — скончались от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Личности погибших и точные обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.
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