На Ставрополье два человека погибли в аварии с четырьмя автомобилями

06 ноября 2026, 00:45

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья» @gibdd26

Два человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями в Георгиевском округе. Об этом в ночь на 6 ноября сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».