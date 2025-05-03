В США перевернулась фура, на автотрассу высыпались монеты на сотни тысяч долларов

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Власти Техаса перекрыли автотрассу после аварии грузовика, перевозившего миллионы десятицентовых монет. Об этом сообщает The New York Times.
18-колесный грузовик перевернулся под Элвордом незадолго до рассвета, рассыпав часть груза на все полосы движения. Для уборки 8 миллионов долларов в монетах привлекли коммунальную технику с промышленными пылесосами и полицейских с лопатами. Движение восстановили через 14 часов.
Мэр города Калеб Кавинесс отметил необычность использования вакуумных машин, обычно применяемых для очистки канализаций.
Водитель и охранник транспорта получили легкие травмы, их госпитализировали и вскоре выписали. Основная часть монет была собрана, но инцидент вызвал длительные задержки на одном из ключевых шоссе штата.
Ранее сообщалось, что судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании. Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы. Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы.
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Мэр города Калеб Кавинесс отметил необычность использования вакуумных машин, обычно применяемых для очистки канализаций.
«Для меня самым забавным было то, что они собирали десятицентовики с помощью вакуумных грузовиков, которые используются для откачки сточных вод и подобных вещей», — заявил он.
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Водитель и охранник транспорта получили легкие травмы, их госпитализировали и вскоре выписали. Основная часть монет была собрана, но инцидент вызвал длительные задержки на одном из ключевых шоссе штата.
Ранее сообщалось, что судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании. Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы. Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы.
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Мария Моисеева