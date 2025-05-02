Число пострадавших при наезде джипа на людей в Германии выросло

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Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Штутгарте увеличилось до восьми человек. Об этом сообщила городская полиция в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X, передает РИА Новости.
«У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — передает пресс-служба полиции.Несчастный случай произошел в пятницу вечером. Автомобиль Mercedes G-класса наехал в Штутгарте на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновный водитель джипа был задержан.
Правоохранители оцепили зону происшествия и начали опрос свидетелей. Предварительная версия указывает на дорожно-транспортное происшествие — следствие не выявило признаков умышленного нападения.
«Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление», — указала полиция.Читайте также:
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