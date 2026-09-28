Роспотребнадзор перечислил главных переносчиков бешенства
Роспотребнадзор назвал главных переносчиков бешенства — ими являются как дикие звери, так и домашние питомцы. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что заразиться можно как от лис, волков и енотовидных собак, так и от собак, кошек и сельскохозяйственного скота. Также опасность представляют ежи, белки и особенно летучие мыши, которые могут залетать на чердаки.
Роспотребнадзор советует избегать контактов с животными на улице, даже если они выглядят здоровыми и дружелюбными. Если домашний питомец стал агрессивным, боится воды, не хочет есть или прячется, его нужно немедленно изолировать и вызвать ветеринара.
Стоит помнить, что вирус бешенства может находиться в слюне животного за десять дней до появления первых признаков болезни. Основной путь передачи — укус, однако попадание слюны на повреждённую кожу или слизистые оболочки человека тоже может привести к заражению.
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