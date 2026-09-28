Роспотребнадзор перечислил главных переносчиков бешенства

28 сентября 2026, 01:32

Роспотребнадзор: Главными переносчиками бешенства являются лисы, волки и собаки

Фото: iStock/dimid_86

Роспотребнадзор назвал главных переносчиков бешенства — ими являются как дикие звери, так и домашние питомцы. Об этом сообщает РИА Новости.