В Абхазии нашли мёртвой туристку из Оренбурга, которая ранее пропала в Гагре

28 сентября 2026, 01:15

В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве пропавшей ранее туристки из Оренбурга

Фото: iStock/Domingo

В Абхазии обнаружили мертвой российскую туристку, которая пропала в курортной Гагре. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД республики.