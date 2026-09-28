В Абхазии нашли мёртвой туристку из Оренбурга, которая ранее пропала в Гагре
В Абхазии обнаружили мертвой российскую туристку, которая пропала в курортной Гагре. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Погибшей является 26-летняя Амина Бикбова из Оренбургской области. Напомним, что мать девушки последний раз общалась с дочерью 23 сентября — та говорила, что всё в порядке. Однако вскоре связь с россиянкой оборвалась, и родственники обратились в правоохранительные органы.
В ходе поисков оперативники установили круг общения девушки и задержали подозреваемого — жителя Гудауты Эдгара Абухбу 2001 года рождения, который работал в Гагре. Несколько дней назад он встретился с Бикбовой на проспекте Ардзинба, после чего они вместе уехали на такси. На допросе задержанный признался в убийстве.
По словам подозреваемого, он задушил девушку во время ссоры в арендованном жилье в селе Псахара. Утром 24 сентября мужчина вывез тело в район Бзыбского ущелья на машине знакомого и оставил в кустах у проселочной дороги. Телефон и вещи погибшей Эдгар выбросил в мусорный контейнер.
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