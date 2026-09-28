Выяснилось, когда американский рэпер Канье Уэст может провести концерт в Москве

28 сентября 2026, 00:22

Концерт американского рэпера Канье Уэста может состояться в Москве в 2027 году

Канье Уэст (Фото: Instagram* @kanyewest.cl)

Концерт американского рэпера Канье Уэста может состояться в Москве в 2027 году — его выступление в столице «находится в разработке». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.