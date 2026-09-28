Выяснилось, когда американский рэпер Канье Уэст может провести концерт в Москве
Концерт американского рэпера Канье Уэста может состояться в Москве в 2027 году — его выступление в столице «находится в разработке». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Турецкая компания ILS VISION, которая провела шоу Канье в Стамбуле, планирует согласовать его выступление в российской столице. На сайте организации в разделе «2027 pipeline: three YE dates» перечислены три предполагаемых концерта: в феврале — Копакабана (Рио-де-Жанейро), 10 июля — Москва и 17 июля — Мюнхен.
Информация о городах и датах проведения мероприятий пока находится на стадии планирования. Это значит, что сведения могут измениться после окончательных соглашений с артистом, проверки доступности площадок и получения разрешений от регулирующих органов.
Ранее стало известно, что у организаторов концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут возникнуть проблемы с возвратом денег зрителям. Напомним, что шоу заявлены на 10 и 11 октября, однако их проведение до сих пор не подтверждено. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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