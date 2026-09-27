Зумеры начали исследовать заброшенные каменоломни ради тишины и экстрима
Исследование заброшенных каменоломен стало новым нишевым хобби у зумеров. Как сообщает Telegram-канал SHOT, молодёжь спускается под землю ради тишины и экстрима.
В подземельях молодых людей манит атмосфера тайны: огромные пространства, где легко потеряться, узкие проходы, где застревают новички, и постоянный риск обвалов. Любители создают тематические чаты, где опытные соратники бесплатно или за символические 500 рублей ведут новичков. Снаряжение, фонарики и еду каждый покупает сам.
Туристические клубы предлагают за 2000 рублей более безопасный маршрут, снаряжение, сухпаёк и аптечку. В сообществе действуют свои правила: нужно отметиться в журнале посещения, исключить спиртное и не брать детей.
Однако даже походы с опытными диггерами заканчиваются трагедиями. Один из мужчин ранее пропал без вести в Девятовских каменоломнях в Новой Москве. Подземные работы там забросили к началу XX века.
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