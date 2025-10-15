Застрявших в аэропорту Антальи туристов заселили в отель
Пассажиры авиарейса SU-2143 не смогли вылететь из Антальи в Москву из-за задержки самолета в Махачкале. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
В беседе с изданием российские туристы рассказали, что воздушное судно, которое должно было доставить их домой, экстренно приземлилось в Дагестане из-за технических неполадок. В результате вылет в Москву был отложен. Сейчас туристы находятся в непростой ситуации.
«Воды, еды не дали. Заселили в отель, сказали ждать», — сказали они.
Время прибытия в московский аэропорт теперь перенесено на 07:40 следующего дня, что означает задержку минимум на 11 часов от изначального расписания. Единственной мерой поддержки стало размещение в отеле, где людям остаётся только ожидать дальнейших распоряжений.