В Госдуме выступили с инициативой по лекарственному обеспечению граждан

15 октября 2025, 05:15

Миронов предложил ввести выплаты гражданам на необходимые лекарства

Фото: istockphoto / AlexRaths

Комплекс мер по улучшению доступности жизненно необходимых медикаментов для населения предложил ввести лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС.