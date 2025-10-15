В Госдуме выступили с инициативой по лекарственному обеспечению граждан
Комплекс мер по улучшению доступности жизненно необходимых медикаментов для населения предложил ввести лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС.
По мнению политика, нужно внедрить систему государственной поддержки при покупке лекарств. Согласно его инициативе, если расходы на медикаменты превышают 10% от дохода гражданина, разница должна компенсироваться из бюджета. Для пенсионеров с доходом ниже полутора прожиточных минимумов (около 23 тысяч рублей) предполагается полная компенсация затрат на лекарства.
Миронов считает, что ситуация с доступностью медикаментов в стране становится критической. Граждане вынуждены ограничивать расходы на лечение, перераспределяя бюджет в пользу базовых потребностей. Особенно остро проблема затрагивает социально уязвимые группы, среди которых пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.
В рамках предложенных мер также планируется установить предельные торговые наценки на препараты в аптеках, реализовать необходимые медикаменты без увеличения стоимости и расширить перечень жизненно важных лекарственных средств.
