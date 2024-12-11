Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа

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Служба Роспотребнадзора приняла решение о приостановке реализации аромаингаляторов для носа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлены незаконные декларации о безопасности «аромаингаляторов для носа». Принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции» — говорится в официальном telegram-канале Роспотребнадзора.
Как отметили в пресс-службе, сотрудники ведомства выявили ряд нарушений законодательства. В частности это касается товаров, не имеющих документов, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции.
К тому же было замечено, что некоторые товары и вовсе не имеют никаких документов, что может угрожать безопасности потребителей. При этом если у реализуемого аромаингалятора есть декларация о соответствии, то она не всегда является действительной.
Также одного продавца уличили в клевете. На страничке товара указано, что аромаингалятор был изучен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», но как стало известно после, никаких исследований не проводилось.
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