Жительница Ростова более 40 лет стоит в очереди на квартиру

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В Ростове-на-Дону 66-летняя пенсионерка вынуждена 43 года стоять в очереди на получение квартиры. Об этом пишет telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».
«Ольге Былинкиной 66 лет, 43 из которых она стоит в очереди на квартиру» — говорится в сообщении.
В публикации указывается, что Ольга многие годы работала в Ростовском цирке. К тому же она стала сооснователем первой в стране спортивно-цирковой школы.
На протяжении своей жизни Ольге приходилось ютиться в маленьких комнатах и квартирах. С ранних лет артистка делила 11-метровую комнату с матерью и младшим братом. Во время беременности женщина переехала уже в 16-метровое жилье, где делила помещение с матерью, сыном, братом, его женой и ее ребенком. По словам Ольги, иногда ей приходилась спать на полу, подкладывая под себя верхнюю одежду из-за нехватки места.
Устав от таких условий артистка иногда ночевала в комнате для животных в цирке. На сегодняшний день Ольга до сих пор живет в общежитии. Пусть теперь она и делит жилплощадь одна, но состояние здания оставлять желать лучшего. Стены покрыты трещинами и плесенью, а в грязной ванной комнате разбита плитка и, чтобы не упасть во время мытья в душе, нужно обходить воду, скапливающуюся вокруг сливного отверстия.
Как рассказала Ольга, она встала в очередь на получение квартиры сразу после рождения ребенка. Этот вопрос до сих пор не решен, а многочисленные обращения к чиновникам не принесли никаких результатов.
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