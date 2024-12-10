Российский аналог Starlink запустят в 2027 году

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Российский разработчик аналога спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет, планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «Бюро 1440». Качество интернета, как отмечается, будет сопоставимо с показателями наземных сетей.
«Формирование низкоорбитальной группировки Бюро 1440 и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. Пользователи смогут получить доступ к цифровым услугам с качеством интернета, сопоставимым с наземными сетями благодаря работе Бюро 1440 с операторами мобильных и локальных сетей, а также напрямую от Бюро 1440», — сообщила пресс-служба компании в беседе с «Татар-информ».Ранее о разработке аналога Starlink сообщали в Белоруссии. Отмечалось, что белорусские военные разрабатывают комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.
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