В российском регионе раскритиковали упразднение сельсоветов

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Спикер Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин выступил против реализации федерального законопроекта об упразднении сельсоветов. По его словам, это приведет к усложнению жизни в селах и деревнях.
«Мы категорически выступили против, общественность нас поддерживает, селяне тоже поддерживают. <…> Ликвидировать этот институт, мы считаем, несправедливо. Я считаю, что этот институт — самый низовой, самый близкий к людям, наш базовый. Он должен работать и остаться в депутатском корпусе. Через них мы работаем с населением», — приводит «Татар-информ» слова Мухаметшина.Председатель республиканского Госсовета пояснил, что большинство жителей деревень — это пенсионеры, которым придется ездить в районные центры, чтобы обсудить проблемы своих поселений с руководством.
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