Роспотребнадзор прокомментировал заявления о «болезни Х»

Фото: iStock/AnnaStills
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы.
Ранее сообщалось, что мировое сообщество готовится к возможной новой пандемии «Болезни X», которая, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может привести к гораздо большему количеству смертей, чем вызвал COVID-19.
Читайте также:
Человечество предупредили о пандемии «Болезни X»
Роспотребнадзор призвал носить маски при перевозке больных ковидом и гриппом
Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва
Екатерина Коршунова