Роспотребнадзор проверит данные о вирусе Коксаки в Турции

04 октября 2025, 18:52

Роспотребнадзор проверит данные о заражении граждан РФ вирусом Коксаки в Турции

Фото: istockphoto/Eugeneonline

Роспотребнадзор взял под контроль сведения о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.