Роспотребнадзор проверит данные о вирусе Коксаки в Турции
Роспотребнадзор взял под контроль сведения о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Официальный запрос специалисты направили в турецкий Минздрав. Между странами действует меморандум о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и защите здоровья туристов — целью является проведение проверки и оценка риска возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле.
Вирус Коксаки относится к энтеровирусам и чаще распространяется через воду, пищу и при тесном контакте с инфицированными. Чаще болеют дети, преимущественно до десяти лет.
Заболевание, как правило, протекает в лёгкой форме: невысокая температура, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты советуют соблюдать личную гигиену — особенно тщательно мыть руки — и избегать контактов с больными в местах общего пользования.
