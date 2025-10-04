Турецкий отель не подтвердил вспышку вируса Коксаки среди россиян

04 октября 2025, 18:18

Фото: iStock/structuresxx

Администрация пятизвездочного отеля Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Анталье опровергла информацию о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.





Напомним, о случаях заражения ранее писал телеграм-канал SHOT. По его данным, в числе заболевших также оказался маленький ребенок с температурой 40°C. Из-за этого постояльцам запретили плавать в бассейне и пользоваться общими зонами отеля. Для вылета из страны им сказали показывать справки о выздоровлении.



После распространения этой информации в Роспотребнадзоре РФ направили официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции. Ведомство требует предоставить итоги расследования.

«Мы не получали никаких жалоб от гостей на заражение каким-либо вирусом. Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости», — заявили в отеле.