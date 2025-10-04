Туристы из России не могут покинуть Турцию из-за вируса Коксаки

04 октября 2025, 15:13

Shot: Туристы из России не могут покинуть Турцию из-за вспышки вируса Коксаки

Фото: istockphoto/Niphon Khiawprommas

Несколько российских туристов пожаловались на вспышку вируса Коксаки в турецком отеле Crystal Admiral Resort Suites Spa в Сиде. Об этом пишет телеграм-канал Shot.