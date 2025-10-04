Туристы из России не могут покинуть Турцию из-за вируса Коксаки
Несколько российских туристов пожаловались на вспышку вируса Коксаки в турецком отеле Crystal Admiral Resort Suites Spa в Сиде. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
Одна из отдыхающих рассказала, что через четыре дня после приезда у её сына ухудшилось самочувствие: у мальчика поднялась температура и появилась сыпь.
В местной больнице ему поставили диагноз «вирус Коксаки», после чего и ребёнку, и родителям запретили пользоваться общими зонами отеля и не разрешили вылететь из страны в ближайшее время.
Семье сообщили, что вылет станет возможным только при наличии справки о выздоровлении, чтобы не подвергать риску других детей в аэропорту.
По словам постояльцев, похожие случаи зафиксировали у других гостей: одна российская семья с тремя детьми получила соответствующий диагноз. Отдыхающие предполагают, что заражение могло произойти в детской комнате отеля.
