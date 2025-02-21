Сеть «Светофор» оказалась под ударом Роспотребнадзора из-за грубых нарушений

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В результате проверок Роспотребнадзора был выявлен ряд грубых нарушений у торговой сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«При проведении контрольных мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомство провело проверку всей торговой сети в 45 регионах России. Работа проводилась на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям.
Помимо вышеуказанного, Роспотребнадзор зафиксировал у сети факты реализации товаров с истекшим сроком годности и продуктов без необходимых документов. К тому же выявлены нарушения условий хранения и реализации продукции.
Ведомство составило 2,7 тысячи протоколов. В суд передано свыше 300 материалов дела. На данный момент работа приостановлена в 76 точках торговой сети. В общей сложности Роспотребнадзор выписал штрафов на сумму свыше 1,2 миллионов рублей. В процессе проверок было изъято более 300 тонн продукции.
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