На Украине обнаружен смертельный африканский вирус Марбург

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Смертоносный африканский вирус Марбург выявлен на Украине. Опасную болезнь завёз из Польши на родину мужчина, который проходил там обучение и подготовку перед отправкой на передовую.
В настоящее время заболевший мужчина экстренно доставлен в инфекционную больницу в Ужгороде, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, украинский солдат несколько месяцев пролежал в госпитале в польском Щецине. Этот город находится на самой границе с Германией. Ранее именно в немецком Гамбурге обнаружили первые вспышки смертельной болезни. Симптомы выявили у студентов-медиков, которые подхватили вирус Марбург у африканцев.
Тогда немецкие специалисты сообщили, что из-за этого заболевания в организме человека начинается генерализованное поражение кровеносных сосудов, развитие тяжёлого геморрагического синдрома, поражение печени, пищеварительной системы, центральной нервной системы. Очень велик процент смертности после заболевания Марбургом. Сейчас все указанные симптомы проявились у заболевшего солдата ВСУ. Вместе с ним в карантин и под наблюдение определили нескольких его сослуживцев из числа тех, с кем он наиболее близко контактировал.
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