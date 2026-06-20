Роспотребнадзор рассказал туристам, как защититься от лихорадки денге

20 июня 2026, 18:14

Роспотребнадзор дал туристам советы по защите от лихорадки денге

Фото: iStock/FTiare

Роспотребнадзор рекомендовал путешественникам пользоваться репеллентами и противомоскитными сетками, чтобы избежать заражения лихорадкой денге. Соответствующее предупреждение ведомство разместило в мессенджере «Макс».