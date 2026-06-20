Роспотребнадзор рассказал туристам, как защититься от лихорадки денге
Роспотребнадзор рекомендовал путешественникам пользоваться репеллентами и противомоскитными сетками, чтобы избежать заражения лихорадкой денге. Соответствующее предупреждение ведомство разместило в мессенджере «Макс».
Туристам советуют носить одежду с длинными рукавами и брюки из светлых тканей, не посещать заболоченные зоны и заранее изучать информацию о распространении инфекции перед выездом в эндемичные регионы.
Перед отправкой в путешествие нужно уточнить статистику заражений и придерживаться указаний местных медицинских служб. После возвращения из поездки важно следить за самочувствием. При появлении высокой температуры, головной боли, сыпи или болей в суставах необходимо немедленно обратиться к врачу.
Особое внимание специалисты обращают на Шри-Ланку — там с начала года выявили более 44 тысяч заболевших, 28 из которых скончались.
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