Достижения.рф

ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы

ДТП на юго-востоке Москвы затруднило движение
Фото: istockphoto/Anton Novikov

На Нижегородской эстакаде в районе дома 78с5 по Рабочей улице столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел днем 20 июня, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.



В результате ДТП образовался значительный затор. Протяженность пробки достигает одного километра.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших пока не поступало.

Водителям рекомендовали заранее планировать альтернативные маршруты. Это поможет избежать длительного простоя в пробке.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0