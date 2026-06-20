ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы
ДТП на юго-востоке Москвы затруднило движение
На Нижегородской эстакаде в районе дома 78с5 по Рабочей улице столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел днем 20 июня, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.
В результате ДТП образовался значительный затор. Протяженность пробки достигает одного километра.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших пока не поступало.
Водителям рекомендовали заранее планировать альтернативные маршруты. Это поможет избежать длительного простоя в пробке.
Читайте также: