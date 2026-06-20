Беременная женщина пострадала при нападении на ТЦ Краснодара
Среди пострадавших при нападении на торговый центр West Mall в Краснодаре оказалась 36-летняя беременная женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У россиянки возникла острая реакция на стресс. В результате нападения пострадали еще пять человек: четыре женщины в возрасте от 27 до 65 лет и 55-летний охранник, помогавший задерживать нападавшего. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Одна женщина погибла.
Напомним, днем 20 июня 19-летний парень с мачете ворвался в ТЦ на улице Западный Обход и напал на посетителей. При задержании он заявил, что «жизнь ему надоела», отметив, что все планировал самостоятельно. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают правоохранители.
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