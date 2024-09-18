Роспотребнадзор следит за вспышкой неизлечимого вируса Нипах в Индии

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Специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологической ситуацией с неизлечимым вирусом Нипах в Индии. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Для купирования риска завоза заболевания на территорию РФ научной организацией Роспотребнадзора разработана диагностическая тест-система на вирус Нипах» — говорится в сообщении.
Мужчина с вирусом Нипах скончался в Индии 9 сентября, после чего местные власти ввели ограничения и масочный режим. С того момента в стране взяли под наблюдение 175 человек с подозрением на заболевание.
По данным Роспотребнадзора, вирус Нипах передается человеку от животных, а также от человека к человеку через зараженную еду и слизистую. Вспышки этого вируса регулярно отмечают на территории Индии, заболевание среди людей регистрируют только в странах Юго-Восточной Азии.
Нипах особо опасен тем, что на ранних стадиях протекает бессимптомно, а после вызывает отек мозга, поражает нервную систему и дыхательные органы. Летальный исход фиксируют в 40 — 70 % случаев. Лицензированных методов лечения вируса нет.
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