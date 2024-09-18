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Роспотребнадзор следит за вспышкой неизлечимого вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизлечимым вирусом Нипах в Индии
18 сентября 2024, 22:31
Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологической ситуацией с неизлечимым вирусом Нипах в Индии. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Для купирования риска завоза заболевания на территорию РФ научной организацией Роспотребнадзора разработана диагностическая тест-система на вирус Нипах» — говорится в сообщении.

Мужчина с вирусом Нипах скончался в Индии 9 сентября, после чего местные власти ввели ограничения и масочный режим. С того момента в стране взяли под наблюдение 175 человек с подозрением на заболевание.



По данным Роспотребнадзора, вирус Нипах передается человеку от животных, а также от человека к человеку через зараженную еду и слизистую. Вспышки этого вируса регулярно отмечают на территории Индии, заболевание среди людей регистрируют только в странах Юго-Восточной Азии.

Нипах особо опасен тем, что на ранних стадиях протекает бессимптомно, а после вызывает отек мозга, поражает нервную систему и дыхательные органы. Летальный исход фиксируют в 40 — 70 % случаев. Лицензированных методов лечения вируса нет.

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В России в продаже нашли подобные взорвавшимся в Ливане устройства
Сдетонировавшие в Ливане рации японской фирмы ICON найдены в продаже в России
18 сентября 2024, 21:51

Фото: iStock/zhudifeng

Японские рации, взорвавшиеся в нескольких регионах Ливана, найдены в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что на нескольких популярных сервисах были обнаружены продающиеся рации модели v82 японской фирмы ICOM. Точно такие же рации сейчас взрываются в Ливане. За такое устройство продавцы требуют до 10 тысяч рублей.

По предварительной версии, взорвавшиеся рации также были начинены взрывчатым веществом также, как и ранее сдетонировавшие пейджеры членов шиитского движения «Хезболлах».

По последним данным, в результате взрывов в Ливане погибли 14 человек. От детонации раций пострадали 450 граждан. Взрывы по стране продолжаются. Сообщается о детонации бытовой техники, автомобилей и мопедов.

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#техника
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Познер анонсировал документальный фильм о Турции, подготовленный для Первого канала
Познер подготовил документальный фильм о Турции для Первого канала
18 сентября 2024, 20:20

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Тележурналист Владимир Познер заявил, что подготовил и сдал Первому каналу документальный фильм «Турецкая тетрадь». Однако официальное уведомление о том, что проект выходит в эфир он пока не получил.
Однако Познер в беседе с ТАСС отметил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст уже объявил о восьмисерийном фильме, что говорит о скором официальном анонсе кинокартины.

Журналист рассказал, что идею снять фильм о Турции ему предложили около полугода назад. Документальная картина вышла на восемь серий по 48 минут каждая.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» он заявил, что информация о его возвращении на Первый канал является преувеличением, поскольку он лишь предоставит ему свой новый фильм.

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#турция
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#съёмки
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Познер назвал преувеличением информацию о его возвращении на Первый канал
18 сентября 2024, 19:58

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Известный советский и российский тележурналист назвал некоторым преувеличением сообщение о его возвращении на Первый канал. Он вернётся туда, но лишь отчасти.
Свой формат сотрудничества с главным телеканалом страны журналист и телеведущий объяснил в беседе с изданием «Лента.ру».

«И правда, и неправда», — так Познер охарактеризовал информацию о возобновлении сотрудничества с Первым.

Он пояснил, что несколько лет назад предложил телевизионному начальству план съёмок документального фильма о Турции. Первый канал, как будто, заинтересовал этот проект. Познер в составе творческой группы отснял этот фильм.

«Если Первый канал покажет эту работу, значит я на него вернусь. Но вернусь не с программой, а с восьмисерийным фильмом», — заключил тележурналист.

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#телевидение
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Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки
Риэлтор Апрелев: Недоступность ипотеки ухудшит ситуацию на рынке недвижимости
18 сентября 2024, 19:13

Фото: iStock/Evkaz

Глава гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае меньшей доступности ипотеки для населения ситуация на рынке недвижимости может сильно ухудшиться.
При этом он отметил, что люди всё равно будут пользоваться ипотекой, просто в намного меньших масштабах.

«Это будет происходит не в таких масштабах как раньше, когда 85-90% всех сделок на рынке совершалось с ипотекой. И это я еще не говорю про льготную. Если ипотека как инструмент станет недоступной из-за заградительных ставок, это еще больше ухудшит ситуацию с продажами и сделками на рынке», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.

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#ипотека
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#недвижимость
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#экономика
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Авиаэксперт Гусаров спрогнозировал дальнейший рост цен на авиабилеты
18 сентября 2024, 19:04

Фото: iStock/PeopleImages

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что цены на авиабилеты продолжат свой рост.
«Всё говорит о том, что рост цен продолжится. Но всё-таки авиакомпании конкурируют друг с другом, конкурируют с РЖД, и слишком задрать высоко цены не смогут. Все поднимают цены для них, а сами они могут упереться в предел, и люди просто перестанут пользоваться самолётами. Но пока спрос растёт. Это при том, что авиакомпании не имеют физической возможности технически расширяться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

Он добавил, что спрос уже подходит к предельным для отрасли величинам, и уже в следующем году может сложиться ситуация, когда спрос превысит предложение и на отдельных маршрутах цены взлетят на более чем 30%.

Ранее Роман Гусаров заявлял, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.

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#билеты
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Стало известно, где в Москве сильнее всего подорожали новостройки
Исследование: Новостройки сильнее всего подорожали на юге столицы
18 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/goncharovaia

Исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.
Напротив, наименьшее подорожание на новостройки показал Зеленоград.

«Несмотря на стагнацию цен в июле-августе 2024 года, за прошедший год первичное жильё в столице подорожало темпами, опережающими инфляцию. Отчасти это связано с изменением структуры продаж, стартом большого числа высокобюджетных проектов. Но в первую очередь такая динамика свидетельствует о высокой ликвидности новостроек в Москве», — прокомментировал в беседе с Газета.ру управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.

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Преподаватель Кодак развеяла популярный миф об изучении английского
Преподаватель Кодак развеяла миф об эффективности изучения языка по сериалам
18 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/Ridofranz

Академический директор онлайн-школы Виктория Кодак перечислила распространённые ошибки людей желающих изучать английский язык, к которым отнесла миф об эффективности изучения языков с помощью сериалов и фильмов.
Она отметила, что такой метод является утопичным.

«Идея выучить английский по сериалу «Друзья» с субтитрами настолько же привлекательна, насколько и утопична. Учить по одному новому слову в приложении или смотреть короткие видео в оригинале полезно, но только как дополнение. В обратном случае вы будете просто выхватывать случайные знания, которые непонятно, как правильно использовать. А уж научиться говорить по сериалам точно невозможно. Чтобы заговорить на английском, нужно говорить на английском», — пояснила в беседе с Газета.ру Кодак.

Также к ошибкам при изучении языка она отнесла ставить цель полностью выучить английский и говорить как носитель, хотеть результата без усилий, не обращать внимания на свое нежелание учить язык.

Ранее академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявляла, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.

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#онлайн
#преподаватель
#образование
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Общественники Дубны проверили работы по реконструкции очистных сооружений
18 сентября 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненских общественников познакомили с ходом реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Этот проект – самый дорогостоящий и важный для города. На площадку выехали представители Совета ветеранов, Общественной палаты и нового депутатского корпуса. Их задачей было убедиться, что к реализации проекта приступили в полной мере.
«Выехали, чтобы у всех было понимание, что входит в план, будут ли проводиться работы зимой. Подтвердили, что однозначно будут, причём в полном объёме. На объекте будут работать от 80 до 100 человек», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Подрядчик трудится на объекте уже месяц и завершает подготовительные работы. В октябре строители приступят к обустройству бетонных оснований под новые объекты. Общественники интересовались деталями проведения работ.

22 месяца, до августа 2026-го, специалисты будут строить новую линию очистных сооружений на 25 тысяч кубометров в сутки. Это будет первый этап. По окончании второго и третьего реконструируют существующие очистные сооружения. В итоге мощность комплекса увеличится сначала до 36 тыс. кубов, а затем – до 50 тыс.

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Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников

Жители Дубны впервые установили фонтан во дворе дома
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#очистные сооружения
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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В России увеличилось число вакансий для HR
18 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/insta_photos

В пресс-службе ресурса hh.ru сообщили, что в России вырос спрос на HR-специалистов.
Отмечается, что число соответствующих вакансий в стране выросло на 16% за год.

Как пишет Газета.ру, работодателями на начало осени было опубликовано более 65 тыс. вакансий для управляющих персоналом. При этом зарплаты сотрудников таких должностей выросли в среднем на 12,8 тыс. рублей по стране до 65,7 тыс. рублей.

Кроме этого, у российских компаний выросла потребность в таких специалистах, как менеджеры по компенсациям, также руководители отдела персоналом.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей. Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.

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Консультант Валинуров назвал профессии, где можно зарабатывать по 250 тыс рублей

Стало известно, что к 2027 году зарплаты россиян увеличатся
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