«Смерть от обезвоживания»: Иммунолог раскрыл опасность холеры

Специалисты разделяют стресс на два типа: аутостресс и дистресс. Первый вид является нормальной реакцией на жизненные ситуации и не наносит вреда здоровью, в то время как второй — хронический стресс — может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии.