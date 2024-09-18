«Смерть от обезвоживания»: Иммунолог раскрыл опасность холеры

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Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту Внуково на случай выявления больных холерой. За мигрантами из стран неблагополучной эпидемиологической обстановкой организовали медицинское наблюдение.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» рассказал, чем опасна холера и назвал основные симптомы заболевания.
Специалист пояснил, что холерный вибрион присутствует в стоячей воде. Бактерия попадает в организм человека фекально-оральным путем. При этом она не устойчива к морозам, поэтому осенью, как правило, погибает.
Жемчугов особо отметил опасность препаратов, блокирующих диарею. По его словам, под воздействием подобных препаратов жидкость перестает вытекать из организма, однако она скапливается в организме, что совершенно точно закончится летальным исходом.
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«Холера относится к группе особо опасных заболеваний второй группы. Она опасна тем, что быстро распространяется, тяжело протекает, а без соответствующего лечения может закончиться летальным исходом», — рассказал Жемчугов.
Специалист пояснил, что холерный вибрион присутствует в стоячей воде. Бактерия попадает в организм человека фекально-оральным путем. При этом она не устойчива к морозам, поэтому осенью, как правило, погибает.
«Холера вызывает паралич кишечника и блокаду ферментов, и из кишечника начинает вытекать вся жидкость. За счет сильной потери жидкости человек истощается за примерно какие-то часы. Смерть наступает от обезвоживания», — уточнил эксперт.Жемчугов добавил, что холерный вибрион может перезимовать в водоемах в южных российских регионах, а весной опять стать опасным. Кроме того, бактерия часто распространяется в условиях войны — там, где идет нарушение питьевых источников и нормальной канализации.
«На наших южных границах, где проходит СВО, там, где Азовское море, находится старинный очаг холеры. Кроме того, разрушение Каховского водохранилища может привести к вспышке этого заболевания. Поэтому и надо быть готовым ко всему», — предупредил Жемчугов.Врач также пояснил, что в случае заболевания холерой, человек не сможет «отойти от унитаза». При этом он отметил, что болезнь довольно просто лечится в больничных условиях. Поэтому при первых признаках необходимо обратиться в медицинское учреждение.
Жемчугов особо отметил опасность препаратов, блокирующих диарею. По его словам, под воздействием подобных препаратов жидкость перестает вытекать из организма, однако она скапливается в организме, что совершенно точно закончится летальным исходом.
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Элина Позднякова