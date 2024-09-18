Перечислены неочевидные симптомы гинекологических заболеваний

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Врач — акушер-гинеколог Идилия Орфанова предупредила о том, что одним из неочевидных симптомов гинекологических заболеваний является снижение гемоглобина.
«Нужно обратить внимание на такие признаки, как боли при половом контакте, патологические звуки при половых контактах, изменение характера выделений из половых путей, периодически появляющийся неприятный запах из половых путей, дискомфорт при мочеиспускании, эпизоды недержания мочи при физической активности, дискомфорт в области наружных половых органов и во влагалище», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
При возникновении подобных симптомов Орфанова рекомендовала обращаться к врачу.
А кузбасские торакальные хирурги спасли бойца от сильнейших болей путём извлечения из его груди осколка снаряда. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
«Специалисты с ювелирной точностью извлекли инородный предмет, не задев жизненно важные органы, не повредив межреберные сосуды и нервы. Спустя два часа после операции пациент уже мог самостоятельно ходить. Дышать стало заметно легче, боль отступила. После курса ЛФК мужчина сможет вернуться к полноценной жизни», — приводит «Сiбдепо» сообщение Беглова.
Ранее врач-оториноларинголог Жуковской городской клинической больницы Аветис Мартиросов предупредил о печальных последствиях несвоевременного лечения таких простудных симптомов, как насморк или боль в горле.
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