Роспотребнадзор сообщил о начале сезонного подъема заболеваемости ОРВИ

15 сентября 2026, 12:40

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о традиционном для сентября увеличении числа случаев ОРВИ в России. Рост инфекций специалисты фиксируют во второй декаде месяца. Об этом пишет РИА Новости.