Роспотребнадзор сообщил о начале сезонного подъема заболеваемости ОРВИ
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о традиционном для сентября увеличении числа случаев ОРВИ в России. Рост инфекций специалисты фиксируют во второй декаде месяца. Об этом пишет РИА Новости.
Тему обсудили на селекторном совещании с главами региональных управлений, подведомственных организаций и научных учреждений службы.
Анна Попова поручила держать под строгим контролем готовность медицинских организаций к эпидемическому сезону. Отдельное внимание ведомство уделит профилактике респираторных инфекций и информированию жителей страны о мерах защиты.
Сезонный рост заболеваемости ОРВИ обычно начинается осенью, когда люди чаще находятся в закрытых помещениях, возвращаются в коллективы после отпусков и каникул, а погода становится более переменчивой. Острые респираторные вирусные инфекции могут проявляться насморком, болью в горле, кашлем, повышенной температурой, слабостью и ломотой в теле. При появлении симптомов важно остаться дома, ограничить контакты с окружающими и при ухудшении самочувствия обратиться к врачу.
Для профилактики ОРВИ необходимо регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик, особенно после посещения общественных мест и транспорта. Также стоит избегать касаний лица немытыми руками, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. В местах большого скопления людей, особенно при повышенной заболеваемости, полезно использовать медицинскую маску и соблюдать дистанцию с людьми, у которых есть признаки простуды.
Поддержать защитные силы организма помогут полноценный сон, сбалансированное питание, достаточное количество воды и регулярная физическая активность. Следует одеваться по погоде, не допуская переохлаждения, а также своевременно делать рекомендованные прививки, в том числе против гриппа. Если высокая температура держится несколько дней, появляется одышка, сильная боль в груди или состояние резко ухудшается, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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