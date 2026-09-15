«Купер»: помидоры и бананы возглавили рейтинг овощей и фруктов у москвичей

15 сентября 2026, 12:16

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Помидоры стали самым популярным овощем среди жителей Москвы в последнем летнем месяце. Рейтинг фруктов возглавили бананы. Такие данные привели аналитики сервиса «Купер» по итогам соответствующего исследования.





Так, в текущем августе по сравнению с прошлым годом москвичи начали в пять раз чаще заказывать черешню, смородину — в два раза чаще, а вишню — в полтора.





«Помимо этих ягод, в список наиболее востребованных вошли виноград, голубика, клубника и малина», — сообщает Москва 24.