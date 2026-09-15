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«Купер»: помидоры и бананы возглавили рейтинг овощей и фруктов у москвичей

Фото: iStock/Aiselin82

Помидоры стали самым популярным овощем среди жителей Москвы в последнем летнем месяце. Рейтинг фруктов возглавили бананы. Такие данные привели аналитики сервиса «Купер» по итогам соответствующего исследования.



Так, в текущем августе по сравнению с прошлым годом москвичи начали в пять раз чаще заказывать черешню, смородину — в два раза чаще, а вишню — в полтора.

«Помимо этих ягод, в список наиболее востребованных вошли виноград, голубика, клубника и малина», — сообщает Москва 24.

Из овощей москвичи чаще всего в августе заказывали помидоры, картофель и огурцы. В топ-5 также вошли лук и морковь. Самым востребованным фруктом оказались бананы, второе место досталось яблокам, а третье заняли арбузы. В пятерку часто заказываемых также попали нектарины и лимоны.
Элина Позднякова

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