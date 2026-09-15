Стало известно, где в Москве новостройки подорожали сильнее всего за пять лет
Стало известно, какие районы Москвы лидируют по подорожанию новостроек за пять лет.
Как сообщает «РБК Недвижимость», Печатники возглавили рейтинг: в июле 2026 года средняя цена одного кв. м здесь составила 614,1 тыс. руб. Этот показатель в 2,4 раза (+139,9%) превышает уровень пятилетней давности.
Второе место занял район Очаково-Матвеевское: средняя цена одного кв. м здесь выросла в 2,2 раза (+121,1%) и достигла 690,8 тыс. руб. На третьей позиции — Можайский район, где «квадрат» подорожал вдвое (+103,9%) — до 594 тыс. руб.
Четвёртым стал район Покровское-Стрешнево: средняя цена одного кв. м составила 574,8 тыс. руб., что на 99,5% больше показателя пятилетней давности. Замыкает первую пятёрку Хорошево-Мнёвники, где «квадрат» за пять лет вырос на 96,3% — до 791,7 тыс. руб.
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