В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек

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В больницах Московской области с предварительным диагнозом «ботулизм» лечатся 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В медучреждениях, подведомственных ведомству, сейчас находятся 20 человек с таким предварительным диагнозом. 12 из них – в тяжёлом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Специалисты оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья», – сообщили в пресс-службе «Интерфаксу».В министерстве отметили, что медучреждения региона обеспечены противоботулинической сывороткой.
Ранее сообщалось, что в Москве к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились более 120 человек. Сейчас 55 человек находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, 12 пациентов попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты произошли и в Казани.
На днях столичном управлении Роспотребнадзора заявили о проведении эпидемиологического расследования. Приостановлена продажа продукции, которая могла вызвать заболевание.
Как выяснилось, заболевшие употребляли «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт».
Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Характеризуется поражением нервной системы, от человека к человеку не передаётся.
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Лора Луганская